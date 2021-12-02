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Перед штаб-квартирой ООН была совершена попытка самоубийства

Перед штаб-квартирой ООН была совершена попытка самоубийства Сотрудники полиции пытаются начать переговоры с мужчиной у здания ООН в Нью-Йорке, который предположительно вооружен обрезом.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 22:32
Перед штаб-квартирой ООН была совершена попытка самоубийства

Сотрудники полиции пытаются начать переговоры с мужчиной у здания ООН в Нью-Йорке, который предположительно вооружен обрезом.

Как передает местное бюро Report, о мотивах вооруженного человека ничего не известно. При этом пресс-служба ООН сообщила, что угрозы персоналу организации нет. Полиция в свою очередь заявила об отсутствии непосредственной угрозы для окружающих в связи со сложившейся ситуацией.

Перед зданием стоят несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами, микроавтобус с полицейскими в спецэкипировке и оружием. Часть проезжей части перед зданием оцеплена. Штаб-квартира ООН закрыта на вход и выход. Служба безопасности ООН просит персонал и делегатов оставаться на своих местах ввиду "полицейской активности на 1-й авеню между 42-й и 43-й улицами".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-nin baş qərargahı qarşısında polis silahlı şəxsi saxlayıb

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