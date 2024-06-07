О нас

Перед офисом партии АдГ в Берлине загорелся фургон

Перед офисом партии АдГ в Берлине загорелся фургон Фургон в ночь на пятницу загорелся перед офисом правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в берлинском районе Панков, не исключен поджог.
Другие страны
7 июня 2024 г. 14:52
Перед офисом партии АдГ в Берлине загорелся фургон

Перед офисом правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в берлинском районе Панков загорелся фургон, не исключен поджог.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RBB со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, затем пламя перекинулось на павильон партии. Пожарные ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

Сумма причиненного материального ущерба пока неизвестна. Полиция проводит расследование по подозрению в поджоге. Кроме того, правоохранители выясняют, было ли это политически мотивированным действием.

В Германии за последние недели участились случаи нападений на политиков различных партий, в том числе АдГ. Так, в мае 2024 неизвестный мужчина напал на бывшего мэра Берлина и бывшего федерального министра Франциску Гиффи. В том же месяце произошло нападение на одного из кандидатов на выборы в Европарламент, а ранее был избит участник кампании партии "зеленых".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
6 июня 2024 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi