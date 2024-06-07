Перед офисом партии АдГ в Берлине загорелся фургон

Фургон в ночь на пятницу загорелся перед офисом правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в берлинском районе Панков, не исключен поджог.

Перед офисом правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в берлинском районе Панков загорелся фургон, не исключен поджог.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RBB со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, затем пламя перекинулось на павильон партии. Пожарные ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

Сумма причиненного материального ущерба пока неизвестна. Полиция проводит расследование по подозрению в поджоге. Кроме того, правоохранители выясняют, было ли это политически мотивированным действием.

В Германии за последние недели участились случаи нападений на политиков различных партий, в том числе АдГ. Так, в мае 2024 неизвестный мужчина напал на бывшего мэра Берлина и бывшего федерального министра Франциску Гиффи. В том же месяце произошло нападение на одного из кандидатов на выборы в Европарламент, а ранее был избит участник кампании партии "зеленых".