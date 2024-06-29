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Перед базой США на Окинаве прошла акция протеста

Перед базой США на Окинаве прошла акция протеста Митинг протеста прошел перед американской базой Кадэна в японской префектуре Окинава после того, как дважды за полгода местные девушки стали жертвами сексуального насилия со стороны военных из США.
Другие страны
29 июня 2024 г. 14:05
Перед базой США на Окинаве прошла акция протеста

Митинг протеста прошел перед американской базой Кадэна в японской префектуре Окинава после того, как дважды за полгода местные девушки стали жертвами сексуального насилия со стороны военных из США.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Сообщается, что правительство Японии и командование США в обоих случаях не известили власти Окинавы.

"Мы не можем молчать, когда такие инциденты и преступления происходят так часто. Японское и американское правительства все это время, целых полгода, скрывало преступления. Это недопустимо!", - заявили протестующие.

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