Пьер Гезе: Мы ведем борьбу с неоколониализмом Франции

"Мы ведем борьбу не с французским народом как таковым, а колониальной политикой этой страны".

Жители Новой Каледонии ведут борьбу не с французским народом как таковым, а колониальной политикой этой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил Пьер Гезе, муниципальный советник коммуны Лифу в Новой Каледонии, на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Мы ведем борьбу не французами. Мы с большим уважением относимся к ним. Нас не устраивает колониальная политика этой страны. Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон придерживается соответствующего курса колониализма еще больше, чем его предшественники", - сказал П. Гезе.

Советник отметил, что Франция старается занижать достижения народа Новой Каледонии, проводя таким образом свою политику колониализма.

П. Гезе подчеркнул, что борьба идет против правительства Макрона и что, даже несмотря на стремление Франции исключить Новую Каледонию из списка стран, претендующих на независимость, борьба будет продолжаться.

Он также отметил, что Бакинская Инициативная Группа (БИГ) предоставляет возможность поделиться своим опытом в том, какой несправедливости и давлению подвергались разные народы со стороны французской метрополии.

"Мы должны обсудить вопросы колониализма, нас исключили из списка претендентов на свободу, чему способствовало вмешательство Франции", - сказал он.