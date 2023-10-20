О нас

Пьер Гезе: Мы ведем борьбу с неоколониализмом Франции

Пьер Гезе: Мы ведем борьбу с неоколониализмом Франции "Мы ведем борьбу не с французским народом как таковым, а колониальной политикой этой страны".
Другие страны
20 октября 2023 г. 14:07
Пьер Гезе: Мы ведем борьбу с неоколониализмом Франции

Жители Новой Каледонии ведут борьбу не с французским народом как таковым, а колониальной политикой этой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил Пьер Гезе, муниципальный советник коммуны Лифу в Новой Каледонии, на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Мы ведем борьбу не французами. Мы с большим уважением относимся к ним. Нас не устраивает колониальная политика этой страны. Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон придерживается соответствующего курса колониализма еще больше, чем его предшественники", - сказал П. Гезе.

Советник отметил, что Франция старается занижать достижения народа Новой Каледонии, проводя таким образом свою политику колониализма.

П. Гезе подчеркнул, что борьба идет против правительства Макрона и что, даже несмотря на стремление Франции исключить Новую Каледонию из списка стран, претендующих на независимость, борьба будет продолжаться.

Он также отметил, что Бакинская Инициативная Группа (БИГ) предоставляет возможность поделиться своим опытом в том, какой несправедливости и давлению подвергались разные народы со стороны французской метрополии.

"Мы должны обсудить вопросы колониализма, нас исключили из списка претендентов на свободу, чему способствовало вмешательство Франции", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pierre Qaeze: 'We are fighting against French neocolonialism'

Самое важное

В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
20 октября 2023 г. 12:24
Сегодня - День города Зангилан
Сегодня - День города Зангилан
20 октября 2023 г. 00:00
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
19 октября 2023 г. 09:30
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
18 октября 2023 г. 17:35
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
18 октября 2023 г. 16:37
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
17 октября 2023 г. 20:20
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
17 октября 2023 г. 14:22
По итогам реализации I этапа программы Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
По итогам реализации I этапа программы "Великого возвращения" в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
17 октября 2023 г. 14:04
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
17 октября 2023 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi