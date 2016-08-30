Пентагон заявляет о нарастающих провокациях со стороны ВМС Ирана

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Ирана в последние дни увеличили количество провокационных действий по отношению к американским кораблям в Персидском заливе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава командования США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел.

"В последние дни мы видим еще больше провокационных действий со стороны кораблей Корпуса стражей Исламской революции и ВМС. Это поведение (нас) очень беспокоит, и мы надеемся, что иранские ВМС будут вести себя в более профессиональной манере", - заявил Вотел на брифинге.

В то же время он отметил "профессиональные действия" американских ВМС в этих ситуациях.