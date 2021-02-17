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Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России

Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, включая США
Другие страны
17 февраля 2021 г. 08:41
Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России

Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, включая США.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона. Стенограмма мероприятия опубликована на официальном сайте министерства обороны США.

"Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок, — заявили в военном ведомстве. — Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом".

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что США намерены продвигать собственные интересы. Кроме того, в Пентагоне отметили, что заставят Россию "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".

США намерены поднять вопрос об угрозе со стороны России в ходе запланированной на 17-18 февраля видеоконференции министров обороны Североатлантического альянса.

В декабре 2020 года НАТО представил стратегический отчет, согласно которому, Россия проводит "устрашающие военные операции" в непосредственной близости от стран-участниц. Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией.

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Версия на английском языке Pentagon talks on Russia’s threat to NATO

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