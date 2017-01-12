Пентагон заявил об освобождении на 70-80% восточной части Мосула

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Ирака освободили 70-80% восточной части Мосула - иракского города, удерживаемого боевиками террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report, с таким утверждением выступил в среду на брифинге представитель группы войск США, ведущих в Ираке и Сирии операции против ИГИЛ, полковник ВС США Бретт Силвиа.

По словам полковника, иракцы считают, что "сражения за (освобождение) 70-80% Восточного Мосула завершены".

"И можно сказать, что им (боевикам) нанесли поражение, сломлено их желание продолжать всерьез бороться за восточную часть Мосула. Поэтому иракские силы безопасности продолжают добиваться значительного прогресса на этом направлении", - отметил он.

Однако, подчеркнул Силвиа, сражение за город не завершено. "В западной части Мосула предстоят еще крупные бои", - считает он.

"Иракские силы безопасности обладают огромным потенциалом, - уверен полковник, - Их потенциал вырос, они стали лучше вести городские бои".