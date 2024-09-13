Пентагон заявил об оставшихся $6 млрд из одобренных средств на оружие ВСУ

Министерство обороны Соединенных Штатов располагает чуть более $5,9 млрд, которые Конгресс одобрил на вооружения Украине.

Министерство обороны Соединенных Штатов располагает чуть более $5,9 млрд, которые Конгресс одобрил на вооружения Украине.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"У ведомства осталось $5,9 млрд на помощь Украине в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority позволяет президенту США своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае ЧС - ред.). Все, кроме $100 млн, исчезает [в начале следующего финансового года в стране] 1 октября", - сказал представитель военного ведомства.

По его словам, Минобороны США "продолжит предоставлять Украине пакеты с вооружениями <...> в ближайшем будущем и работает с Конгрессом, чтобы добиться продления механизма PDA".