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Пентагон заявил о сотне атак хуситов на суда в Красном море

Пентагон заявил о сотне атак хуситов на суда в Красном море Йеменские мятежники-хуситы с 7 октября, когда началось обострение конфликта в секторе Газа, совершили более 100 нападений на суда в Красном море.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 19:51
Пентагон заявил о сотне атак хуситов на суда в Красном море

Йеменские мятежники-хуситы с 7 октября, когда началось обострение конфликта в секторе Газа, совершили более 100 нападений на суда в Красном море.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны США, сделанном по итогам онлайн-конференции с представителями 43 стран по ситуации в акватории.

"Хуситы совершили более 100 нападений с использованием беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет, атаковав 10 торговых судов, тем самым затронув более 35 стран", - сказано в документе.

Также в Пентагоне сообщили, что коммерческие суда, следующие через Красное море, на которое приходится 10-15% мировой торговли, вынуждены менять маршруты, увеличивая сроки поставок на несколько недель.

Ранее в США объявили о начале международной операции по защите Красного моря от обстрела хуситов. В свою очередь хуситы пообещали атаковать суда каждые 12 часов.

На сегодняшний день уже четыре крупнейшие европейские компании отказались от перевозок различных грузов через Суэцкий канал. Европейские страны уже готовятся к отправке боевых кораблей в Красное море.

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