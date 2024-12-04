Пентагон заявил о намерении к 2027 году нарастить потенциал сдерживания Китая

Военно-морские силы США планируют к 2027 году нарастить возможности по сдерживанию Китая.

Военно-морские силы США планируют к 2027 году нарастить возможности по сдерживанию Китая.

Как сообщает Report , об этом заявила начальник штаба ВМС адмирал Лиза Франкетти, выступая в вашингтонском Центре имени Стимсона.

"Китай смог по-настоящему мобилизовать свой промышленный комплекс, чтобы производить средства, которые спроектированы непосредственно для противодействия нашим объединенным силам", - сказала она. "Сейчас очень важный момент. Мы должны убедиться в том, что продолжаем наращивать наш потенциал, чтобы мы могли сдержать Китай от каких-либо действий в 2027 году или даже после этого", - добавила начальник штаба ВМС США.

Она в очередной раз изложила версию, согласно которой председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ вооруженным силам страны быть готовыми к проведению операции по установлению контроля над Тайванем к 2027 году. С таким утверждением выступил в 2023 году глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Комментируя эти высказывания, МИД КНР тогда подчеркнул, что Вашингтон использует миф о китайской угрозе в качестве предлога для сохранения военной гегемонии. "Мы знаем, что нам нужно быть в большей степени готовыми, чем они", - добавила Франкетти, говоря о китайской стороне.