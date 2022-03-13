Пентагон заявил о готовности США защищать союзников по НАТО

США готовы защищать союзников по НАТО, но также готовы к контактам с Министерством обороны РФ для деконфликтинга в случае необходимости.

США готовы защищать союзников по НАТО, но также готовы к контактам с Министерством обороны РФ для деконфликтинга в случае необходимости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью телеканалу​​​​​​​ Fox News в воскресенье представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя сообщения о ситуации на западе Украины.

"Мы очень серьезно относимся к статье пять договора НАТО (о коллективной обороне – ред.). Как сказали уже вице-президент и министр обороны, вооруженная атака против одного из нас считается атакой против всех", - сказал он.

Представитель Пентагона добавил, что НАТО осуществляет перемещение сил на восточном фланге на случай, если возникнет необходимость для защиты территории альянса. "Мы ясно дали понять России, что территорию НАТО будут защищать не только США, но и наши союзники", - отметил он.

Кирби при этом не исключил задействования существующих механизмов связи с Россией в случае возможных инцидентов. "У нас есть механизм деконфликтинга, так что мы можем говорить с российским министерством обороны. Эта система работает. Эта линия работает, и мы без колебаний используем ее в случае необходимости", - добавил он.