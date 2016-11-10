Пентагон заявил о гибели 64 мирных жителей от ударов США в Ираке и Сирии

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В результате авиаударов США в Сирии и Ираке с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года погибли 64 мирных жителя.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление американских военных.

По данным Пентагона, речь идет о жертвах 24 различных авиаударов, нанесенных между 20 ноября 2015 года и 10 сентября 2016 года. В каждом из этих случаев, по утверждению американских военных, были применены все необходимые меры, чтобы предотвратить гражданские жертвы.

Всего с 2014 года США признали 119 мирных жертв своих авиаударов, 37 человек были ранены. При этом организация "Международная амнистия" заявляет, что за два года ударов коалиции под руководством США погибли около 300 мирных жителей.

Всего США нанесли в Сирии и Ираке более 12 тысяч авиаударов.