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Пентагон заявил о 130 атаках на базы США на Ближнем Востоке за три месяца

Пентагон заявил о 130 атаках на базы США на Ближнем Востоке за три месяца Число атак на американские базы в Ираке и Сирии выросло до 130 с 17 октября 2023 года.
Другие страны
12 января 2024 г. 05:17
Пентагон заявил о 130 атаках на базы США на Ближнем Востоке за три месяца

Число атак на американские базы в Ираке и Сирии выросло до 130 с 17 октября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер.

"Общее количество атак на сегодняшний день составляет 130", - сказал он. Райдер уточнил, что 53 нападения пришлись на американские базы в Ираке, 77 - на базы в Сирии.

Райдер подтвердил, что число нападений йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море выросло до 27 с 19 ноября 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazalarına hücumların sayı son üç ayda 130-a çatıb

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