Пентагон заявил о 130 атаках на базы США на Ближнем Востоке за три месяца

Число атак на американские базы в Ираке и Сирии выросло до 130 с 17 октября 2023 года.

Число атак на американские базы в Ираке и Сирии выросло до 130 с 17 октября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер.

"Общее количество атак на сегодняшний день составляет 130", - сказал он. Райдер уточнил, что 53 нападения пришлись на американские базы в Ираке, 77 - на базы в Сирии.

Райдер подтвердил, что число нападений йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море выросло до 27 с 19 ноября 2023 года.