Пентагон заявил, что Украина получит вооружения для контрнаступления вовремя

Украина получит западные вооружения для проведения контрнаступления вовремя.

Украина получит западные вооружения для проведения контрнаступления вовремя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США, военачальник утвердительно ответил на вопрос, получит ли Киев "вовремя все оружие, которое ему нужно для проведения наступления". "Да. Мы поговорили с нашими украинскими коллегами о том, сколько материальных средств им понадобится для этого наступления. Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций", — отметил Каволи. Он одновременно занимает пост главы Европейского командования ВС США.

Военачальник также сообщил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву.