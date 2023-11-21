Пентагон: США будет тяжело оказывать Украине помощь без дополнительных ресурсов

Американское правительство будет испытывать большие трудности с оказанием Украине военной помощи, если Конгресс США не выделит на это дополнительные средства из федерального бюджета.
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"Нам будет очень сложно продолжать предоставлять военную помощь со стороны Министерства обороны США без дополнительных ресурсов", - сказала Хикс, комментируя перспективы дальнейшей отправки Вашингтоном оружия Киеву.
При этом замминистра признала, что без дополнительных бюджетных расходов администрация США не сможет оказывать нынешним властям Украины военную помощь в таких же объемах, как прежде. "Разумеется, нам понадобится дополнительная поддержка [из бюджета], чтобы предоставлять Украине того рода содействие, которое мы предоставляли", - подчеркнула Хикс.