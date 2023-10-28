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Пентагон заявил, что силы США не участвуют в наземных операциях Израиля в Газе

Пентагон заявил, что силы США не участвуют в наземных операциях Израиля в Газе Американские силы не принимают никакого участия в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа.
Другие страны
28 октября 2023 г. 19:23
Пентагон заявил, что силы США не участвуют в наземных операциях Израиля в Газе

Американские силы не принимают никакого участия в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель американского оборонного ведомства.

Он прокомментировал публикацию иранского агентства Tasnim, в которой говорится, что "около 5 000 американских военных участвуют в наземной операции, которую израильская армия начала в Газе в пятницу ночью". "Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе", - подчеркнул представитель Пентагона.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 27 октября заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: “ABŞ qüvvələri İsrailin Qəzzada yerüstü əməliyyatlarında iştirak etmir”

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