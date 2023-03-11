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Пентагон запросит $170 млрд на вооружения

Пентагон запросит $170 млрд на вооружения Пентагон запросит на новый финансовый год $170 млрд, бюджет будет сосредоточен на замене поставляемых Украине боеприпасов и ракеты большой дальности, которые могут потребоваться в возможном конфликте с Китаем.
Другие страны
11 марта 2023 г. 22:39
Пентагон запросит $170 млрд на вооружения

Пентагон запросит на новый финансовый год $170 млрд, бюджет будет сосредоточен на замене поставляемых Украине боеприпасов и ракеты большой дальности, которые могут потребоваться в возможном конфликте с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно официальному бюджетному документу, американское министерство обороны США запросит $76,8 млрд для Военно-морских сил и морской пехоты, из которых $32,8 млрд ведомство запрашивает на строительство новых кораблей, также он просит $61 млрд для ВВС, включая Космические силы США, и $24,4 млрд для армии.

Минобороны США должно опубликовать запрос на бюджет 13 марта. Новый финансовый год в США начинается 1 октября.

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