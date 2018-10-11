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    Пентагон запретил все полеты F-35

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Пентагон отдал распоряжение прекратить все полеты истребителей пятого поколения F-35.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Military Times.

    По мнению специалистов, в топливной системе истребителей может оказаться неисправность. В случае ее обнаружения дефектную деталь заменят. Будут проверены все F-35, находящиеся на вооружении как в США, так и в других странах.

    Ожидается, что проверка будет завершена в срок от 24 до 48 часов.

    Это решение было принято после первого падения самолета F-35B Корпуса морской пехоты США, произошедшего 28 сентября в штате Южная Каролина. Пилот сумел благополучно катапультироваться.

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