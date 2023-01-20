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Пентагон: Запад не намерен замедлять темпы оказания военной помощи Киеву

Пентагон: Запад не намерен замедлять темпы оказания военной помощи Киеву Запад не намерен замедлять темпы оказания военной помощи Киеву, считая, что сейчас "решающий момент" в боевых действиях в Украине.
Другие страны
20 января 2023 г. 21:35
Пентагон: Запад не намерен замедлять темпы оказания военной помощи Киеву

Запад не намерен замедлять темпы оказания военной помощи Киеву, считая, что сейчас "решающий момент" в боевых действиях в Украине.

Как передает Report, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по поддержке Украины, которое прошло на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Как сказал президент США, это решающее десятилетие для мира и это решающий момент для стремления Украины защитить себя. Эта контактная группа не будет сбавлять темп", - сказал Остин.

Он отметил, что поставки Киеву средств ПВО и бронетехники, а также их синхронизация были главными вопросами повестки встречи контактной группы.

"На сегодняшней встрече внимание было сосредоточено на потребностях Украины в средствах противоракетной обороны и бронетехнике. Мы также активно работали над тем, как синхронизировать данные поставки и превратить их в средства, в полной мере рабочие", - отметил глава американского оборонного ведомства.

Ллойд Остин также сообщил, что Нидерланды передадут Украине ракеты и американские системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, а также обучат их применению личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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