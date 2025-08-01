О нас

Пентагон закупит у Raytheon ракеты для Украины

Пентагон закупит у Raytheon ракеты для Украины Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией Raytheon Technologies на сумму до $3,5 млрд на производство ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM.
Другие страны
1 августа 2025 г. 05:55
Пентагон закупит у Raytheon ракеты для Украины

Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией Raytheon Technologies на сумму до $3,5 млрд на производство ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства обороны США.

Сделка заключена с подразделением Raytheon Technologies Corp. в Тусоне (штат Аризона) и предусматривает фиксированную стоимость с возможными стимулирующими выплатами. Контракт предполагает выпуск усовершенствованных ракет средней дальности, предназначенных для истребителей.

Согласно документу, ракеты будут поставляться не только Украине, но и ряду других стран, включая Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Израиль и Кувейт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
28 июля 2025 г. 01:42
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
30 июля 2025 г. 04:40
Цена на азербайджанскую нефть превысила $71
Цена на азербайджанскую нефть превысила $71
30 июля 2025 г. 13:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi