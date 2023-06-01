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Пентагон закупит для Украины установки Gepard на более 118 млн долларов

Пентагон закупит для Украины установки Gepard на более 118 млн долларов Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией Global Military Products для закупки и поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard. Сумма контракта превышает 118 млн долларов.
Другие страны
1 июня 2023 г. 15:39

Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией Global Military Products для закупки и поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard. Сумма контракта превышает 118 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны США.

"Компания Global Military Products Inc., Флорида, получила контракт с твердофиксированной ценой на сумму 118 375 740 долларов на закупку и поставку 35-мм систем противовоздушной обороны Gepard", - говорится в сообщении.

Планируется, что контракт будет выполняться в Иордании, а средства на него были выделены из "средств на зарубежные военные продажи (Инициатива содействия безопасности Украины) за 2010 финансовый год".

Дата поставки в Украину установок Gepard намечены на 30 мая 2024 года.

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