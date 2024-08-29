Пентагон заключил с Lockheed Martin связанные с F-35 контракты на $5 млрд

Министерство обороны США заключило с американской компанией Lockheed Martin контракты примерно на $5 млрд, касающиеся выпуска, технического обслуживания, модернизации и применения истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Министерство обороны США заключило с американской компанией Lockheed Martin контракты примерно на $5 млрд, касающиеся выпуска, технического обслуживания, модернизации и применения истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Пентагона.

Контракт на $3,91 млрд касается закупки систем для обучения управлению этими самолетами, испытаний F-35, их производства, переброски, модернизации и технического обслуживания. Контракт на $1 млрд связан, в частности, с обеспечением работы объектов, где обслуживаются F-35 и ведутся имеющие отношение к ним разработки, а также с совершенствованием программного обеспечения самолетов. Еще почти $200 млн Lockheed Martin получит за наращивание мощностей по ремонту F-35.

Lockheed Martin в июле сообщила, что планирует выпустить в этом году до 110 модернизированных F-35. Компания уточнила, что 19 июля начала поставки первых самолетов F-35 в конфигурации Technology Refresh 3. Эта модификация включает в себя обновление программного обеспечения F-35, а также различного оборудования.