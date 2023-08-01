Пентагон заключил контракт с General Dynamics на техподдержку танков Abrams

Министерство обороны США заключило контракт на сумму $33,8 млн с компанией General Dynamics для осуществления технической поддержки танков Abrams в рамках бюджета американской армии и с задействованием средств, предназначенных для военной помощи Киеву.

Министерство обороны США заключило контракт на сумму $33,8 млн с компанией General Dynamics для осуществления технической поддержки танков Abrams в рамках бюджета американской армии и с задействованием средств, предназначенных для военной помощи Киеву.

Как передает Report, об этом следует из распространенного оборонным ведомством заявления

"Работы будут осуществляться в городе Стерлинг-Хайтс (штат Мичиган), ориентировочное завершение работ назначено на 31 декабря 2024 года", - отметили в Пентагоне.

Контракт с General Dynamics "был дополнен на $33,8 млн", в эту сумму входят, в частности, средства помощи Украине в сфере безопасности.