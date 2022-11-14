Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin для восполнения запасов РСЗО

Пентагон заключил с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму 520 млн долларов для восполнения арсенала реактивных систем залпового огня (РСЗО) взамен переданных Украине.
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Согласно информации, контракты были заключены 21 октября и 2 ноября.
Как заявил заместитель министра обороны Соединенных Штатов по закупкам и снабжению Уильям Лапланте, чьи слова приводятся в документе, распределение этих контрактов показывает то "значительное влияние", которое есть у РСЗО "в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров".
Ранее исполнительный директор военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что компания намерена наращивать производство переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Javelin и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Украине.