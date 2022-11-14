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Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin для восполнения запасов РСЗО

Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin для восполнения запасов РСЗО Пентагон заключил с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму 520 млн долларов для восполнения арсенала реактивных систем залпового огня (РСЗО) взамен переданных Украине.
Другие страны
14 ноября 2022 г. 23:54
Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin для восполнения запасов РСЗО

Пентагон заключил с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму 520 млн долларов для восполнения арсенала реактивных систем залпового огня (РСЗО) взамен переданных Украине.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

Согласно информации, контракты были заключены 21 октября и 2 ноября.

Как заявил заместитель министра обороны Соединенных Штатов по закупкам и снабжению Уильям Лапланте, чьи слова приводятся в документе, распределение этих контрактов показывает то "значительное влияние", которое есть у РСЗО "в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров".

Ранее исполнительный директор военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что компания намерена наращивать производство переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Javelin и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Украине.

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