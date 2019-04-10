Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой почти на $1 млрд

Министерство обороны США заключило контракты на строительство участков стены на американо-мексиканской границе с двумя частными компаниями. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, общая сумма сделок составляет $976 млн.

Контракт на сумму $789 млн ведомство заключило с компанией из штата Техас SLSCO, которая займется строительством участка заграждения на границе в штате Нью-Мексико. Второй контракт был заключен с фирмой Barnard Construction из штата Монтана на сумму $187 млн. Эта компания займется строительством стены в штате Аризона.

Ранее в конце марта исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан дал разрешение на использование $1 млрд для возведения участка стены протяженностью в 91 км на южной границе США.