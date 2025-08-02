Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений

Пентагон сообщил о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX, крупнейшим в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем, на сумму до 50 миллиардов долларов.

Пентагон сообщил о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX, крупнейшим в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем, на сумму до 50 миллиардов долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Корпорация RTX (город Арлингтон, штат Вирджиния) получила рамочный контракт с максимальной суммой до 50 миллиардов долларов США на поставку систем RTX и конечной продукции, запасных частей, предоставление услуг и другие виды поддержки - в соответствии с установленными условиями и положениями контракта", - отмечается в заявлении.

Уточняется, что работы по контракту будут осуществляться как на территории континентальных Соединённых Штатов, так за её пределами.

"Это 20-летний контракт без опционных периодов... Срок завершения выполнения контракта - 31 июля 2045 года", - добавили в министерстве обороны США.

Заказчиками по данному контракту выступают армия США, агентство оборонной логистики и министерство обороны Соединенных Штатов.