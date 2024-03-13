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Пентагон заключил контракт с GA-ASI на $250 млн на поставку Тайваню четырех беспилотников

Пентагон заключил контракт с GA-ASI на $250 млн на поставку Тайваню четырех беспилотников Американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) получила от Минобороны США контракт на $250 млн на производство для Тайваня четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки.
Другие страны
13 марта 2024 г. 03:58
Пентагон заключил контракт с GA-ASI на $250 млн на поставку Тайваню четырех беспилотников

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) получила от Минобороны США контракт на $250 млн на производство для Тайваня четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении Пентагона.

В нем отмечается, что сумма контракта составляет $250 063 810. Тайвань также получит две наземные станции управления, запасные части и сопутствующее оборудование. Работы будут выполняться в Калифорнии, где и располагается компания. Ожидается, что они будут завершены 11 августа 2027 года.

Беспилотники этого типа предназначены для нужд морской разведки. Они также могут выполнять боевые задания и нести разнообразные комбинации вооружений.

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