Пентагон заключил контракт с Boeing на разработку новых самолетов-разведчиков

Военно-воздушные силы США заключили с корпорацией Boeing контракт на сумму 1,2 млрд долларов на разработку модифицированного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail. Пентагон хочет в общей сложности заказать 26 таких са

Военно-воздушные силы США заключили с корпорацией Boeing контракт на сумму 1,2 млрд долларов на разработку модифицированного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail. Пентагон хочет в общей сложности заказать 26 таких самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета Defense News.

"E-7A будет основным воздушным средством для обнаружения, идентификации, отслеживания и предоставления данных обо всех действиях в воздушном пространстве", - сказал начальник управления закупок ВВС Эндрю Хантера.

По его словам, ожидается, что первый E-7A будет передан ВВС в 2025 финансовом году и поступит на боевое дежурство в 2027 финансовом году. Планируется, что оставшиеся 25 самолетов будут построены к 2032 финансовому году.

E-7A, разрабатываемый на базе коммерческого лайнера Boeing-737, призван заменить устаревшие аналогичные самолеты E-3 Sentry, поставки которых в ВВС США начались в 1970-е годы.