Пентагон заключил контракт на строительство базы в Израиле

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Компания Conti Federal Services, базирующаяся в Нью-Джерси, получила от министерства обороны США контракт на строительство секретного укрепленного объекта на территории Израиля, cообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Стоимость контракта составляет 64,6 млн долларов.

Строительные работы, согласно контракту, должны быть завершены 28 ноября 2018 года.

Сайт Federal Business Opportunities пишет, что заказчиком объекта выступает инженерный корпус армии США при Европейском командовании.

Объект будет включать в себя бомбоубежища площадью 4 000 кв. м, вспомогательные объекты 2 150 кв. м, объекты для мусора площадью 50 кв. м, административные здания площадью 450 кв. м, технические туннели площадью 1 900 кв. м и склады площадью 2 200 кв.м.