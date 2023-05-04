О нас

Пентагон заключил контракт на производство комплексов Javelin на $7,2 млрд

Пентагон заключил контракт на производство комплексов Javelin на $7,2 млрд Американское министерство обороны заключило контракт на $7,2 млрд на закупку и производство для США и международных заказчиков противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Другие страны
4 мая 2023 г. 05:48
Пентагон заключил контракт на производство комплексов Javelin на $7,2 млрд

Американское министерство обороны заключило контракт на $7,2 млрд на закупку и производство для США и международных заказчиков противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы Сухопутных войск США.

В сообщении говорится, что производство и закупку комплексов Javelin Пентагон поручил компаниям Lockheed Martin и Raytheon.

Отмечается, что контракт заключен на 2023-2026 финансовые годы с неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством.

Помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что Пентагон совместно с компаниями американского военно-промышленного комплекса стремится сократить сроки, связанные с производством и поставкой комплексов Javelin. Чиновник отметил, что заключение такого контракта подтверждает, насколько серьезно Вашингтон подходит к приобретению оружия и пополнения запасов боеприпасов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi