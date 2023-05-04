Пентагон заключил контракт на производство комплексов Javelin на $7,2 млрд

Американское министерство обороны заключило контракт на $7,2 млрд на закупку и производство для США и международных заказчиков противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Американское министерство обороны заключило контракт на $7,2 млрд на закупку и производство для США и международных заказчиков противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы Сухопутных войск США.

В сообщении говорится, что производство и закупку комплексов Javelin Пентагон поручил компаниям Lockheed Martin и Raytheon.

Отмечается, что контракт заключен на 2023-2026 финансовые годы с неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством.

Помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что Пентагон совместно с компаниями американского военно-промышленного комплекса стремится сократить сроки, связанные с производством и поставкой комплексов Javelin. Чиновник отметил, что заключение такого контракта подтверждает, насколько серьезно Вашингтон подходит к приобретению оружия и пополнения запасов боеприпасов.