Пентагон заключил контракт на производство ATACMS на $226 млн

Министерство обороны США заключило с американской компанией Lockheed Martin контракт на производство тактических ракет ATACMS.

Министерство обороны США заключило с американской компанией Lockheed Martin контракт на производство тактических ракет ATACMS.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Компания Lockheed Martin, базирующаяся в Гранд-Прейри, штат Техас, получила гибридный контракт на сумму $226 850 900 на закупку управляемых ракет Army Tactical Missile System (ATACMS)", - говорится в тексте. Отмечается, что ракеты будут производиться для поставок Польше, Эстонии, Латвии, Литве и Марокко.

Ожидается, что работы по контракту будут завершены к 30 декабря 2028 года.