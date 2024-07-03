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Пентагон заключил контракт на производство ATACMS на $226 млн

Пентагон заключил контракт на производство ATACMS на $226 млн Министерство обороны США заключило с американской компанией Lockheed Martin контракт на производство тактических ракет ATACMS.
Другие страны
3 июля 2024 г. 04:37
Пентагон заключил контракт на производство ATACMS на $226 млн

Министерство обороны США заключило с американской компанией Lockheed Martin контракт на производство тактических ракет ATACMS.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Компания Lockheed Martin, базирующаяся в Гранд-Прейри, штат Техас, получила гибридный контракт на сумму $226 850 900 на закупку управляемых ракет Army Tactical Missile System (ATACMS)", - говорится в тексте. Отмечается, что ракеты будут производиться для поставок Польше, Эстонии, Латвии, Литве и Марокко.

Ожидается, что работы по контракту будут завершены к 30 декабря 2028 года.

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