Пентагон заключил контракт на поставку вертолетов для Испании

Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin на производство и поставку восьми многоцелевых вертолетов MH-60R правительству Испании.

Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin на производство и поставку восьми многоцелевых вертолетов MH-60R правительству Испании.

Как передает Report , об этом говорится в информации, представленной Пентагоном.

Общая сумма контракта составляет около 380 миллионов долларов.

Корпорация Lockheed Martin получила фиксированную стоимость контракта в размере 379,57 миллиона долларов. Этот заказ предусматривает производство и поставку восьми воздушных судов MH-60R правительству Испании.

Предполагается, что поставка вертолетов будет выполнена к марту 2027 года.