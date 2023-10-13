Пентагон заключил контракт на поставку вертолетов для Испании

Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin на производство и поставку восьми многоцелевых вертолетов MH-60R правительству Испании.
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Общая сумма контракта составляет около 380 миллионов долларов.
Корпорация Lockheed Martin получила фиксированную стоимость контракта в размере 379,57 миллиона долларов. Этот заказ предусматривает производство и поставку восьми воздушных судов MH-60R правительству Испании.
Предполагается, что поставка вертолетов будет выполнена к марту 2027 года.