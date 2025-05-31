Пентагон заключил контракт на $536 млн для утилизации авианосца Enterprise

Пентагон сообщил о заключении контракта с компанией NorthStar Maritime Dismantlement Services LLC на сумму $536 млн на утилизацию первого в мире авианосца с ядерной установкой USS Enterprise (CVN-65).

Пентагон сообщил о заключении контракта с компанией NorthStar Maritime Dismantlement Services LLC на сумму $536 млн на утилизацию первого в мире авианосца с ядерной установкой USS Enterprise (CVN-65).

Как передает Report , об этом говорится в заявлении американского военного ведомства.

"По этому контракту CVN-65 будет полностью демонтирован, а все полученные материалы будут надлежащим образом переработаны или утилизированы", — говорится в заявлении министерства.

При этом опасные материалы, включая низкоактивные радиоактивные отходы, будут упакованы и безопасно транспортированы для утилизации на авторизованных лицензированных объектах, говорится в документе. Работы будут проходить в Алабаме и завершатся к ноябрю 2029 года.

Судно было введено в строй в 1961 году. Это первый и единственный корабль своего проекта, несмотря на пять запланированных к постройке кораблей серии. Итоговая стоимость "Энтерпрайза" достигла 451 млн долларов, что стало одной из причин, по которой от строительства серии кораблей отказались.