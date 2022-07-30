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Пентагон заключил контракт на $3,3 млрд на разработку и размещение наземной ПВО

Пентагон заключил контракт на $3,3 млрд на разработку и размещение наземной ПВО Министерства обороны США заключило контракт с компанией Northrop Grumman Systems Corp на разработку систем наземной противовоздушной обороны (ПВО) против баллистических ракет на сумму 3,3 млрд долларов.
Другие страны
30 июля 2022 г. 06:21
Пентагон заключил контракт на $3,3 млрд на разработку и размещение наземной ПВО

Министерства обороны США заключило контракт с компанией Northrop Grumman Systems Corp на разработку систем наземной противовоздушной обороны (ПВО) против баллистических ракет на сумму 3,3 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Контракт на разработку, тестирование и размещение следующих систем наземного базирования средней дальности в размере 3,29 млрд долларов достался Northrop Grumman Systems Corp", - уточнили в ведомстве.

Контракт рассчитан на пять лет и включает две позиции, добавили в министерстве.

Наземные перехватчики базируются на Аляске и в Калифорнии.

Northrop Grumman Systems Corp - американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий, авиакосмической отрасли, судостроении. Согласно открытым данным, она выпускает ракетное оружие, средства противоракетной обороны, электронику, а также производит продукцию для судо- и авиастроения.

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