Пентагон заключил контракт на $2,5 млрд для командований системами в космосе

США заключили контракт с группой компаний для поддержки командований космическими системами и боевым управлением на $2,5 млрд.
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По данным американского минобороны, контракт, заключенный с группой компаний Axient из Алабамы, Bryce Space & Technology из Вирджинии, Quantech Services из Массачусетса и другими, должен быть исполнен до 3 ноября 2034 года.
"На момент присуждения контракта выделены средства на исследования, разработки, испытания и оценку в размере $36 тыс. на 2024 финансовый год", — говорится в тексте документа.