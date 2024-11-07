Пентагон заключил контракт на $2,5 млрд для командований системами в космосе

США заключили контракт с группой компаний для поддержки командований космическими системами и боевым управлением на $2,5 млрд.

США заключили контракт с группой компаний для поддержки командований космическими системами и боевым управлением на $2,5 млрд.

Как передает Report , об этом говорится в документе, размещенном на сайте Пентагона.

По данным американского минобороны, контракт, заключенный с группой компаний Axient из Алабамы, Bryce Space & Technology из Вирджинии, Quantech Services из Массачусетса и другими, должен быть исполнен до 3 ноября 2034 года.

"На момент присуждения контракта выделены средства на исследования, разработки, испытания и оценку в размере $36 тыс. на 2024 финансовый год", — говорится в тексте документа.