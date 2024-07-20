Пентагон заказал девять самолетов для США и Японии на сумму более $1,4 млрд

Министерство обороны США заключило контракт на общую сумму более $1,45 млрд на производство девяти тактических палубных самолетов E-2D Advanced Hawkeye радиолокационного обнаружения для Военно-морских сил США и Японии.

Министерство обороны США заключило контракт на общую сумму более $1,45 млрд на производство девяти тактических палубных самолетов E-2D Advanced Hawkeye радиолокационного обнаружения для Военно-морских сил США и Японии.

Как сообщает Report, эти данные следуют из отчета Пентагона, опубликованного на сайте ведомства.

"Корпорация Northrop Grumman Systems, Мельбурн, штат Флорида, получила модификацию к контракту на сумму $1 456 019 386. <…> В эту модификацию входит закупка девяти передовых воздушных судов E-2D Advanced Hawkeye (четыре для ВМС и пять для Японии)", - указано в документе.

Большая часть работ будет выполнена во Флориде (25,3%), Ливерпуле и Нью-Йорке (по 17,4%). Ожидается, что выполнение контракта будет завершено в марте 2029 года. Подрядчиком является командование военно-воздушными системами ВМС США.

Воздушное судно E-2D Hawkeye является американским всепогодным палубным тактическим самолетом дальнего радиолокационного обнаружения.