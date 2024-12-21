Пентагон заказал 145 самолетов F-35 на $11,7 млрд

Министерство обороны США приняло решение закупить 145 истребителей F-35 пятого поколения на $11,7 млрд.

Министерство обороны США приняло решение закупить 145 истребителей F-35 пятого поколения на $11,7 млрд.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте Пентагона.

Поставку истребителей обеспечит американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

"По ранее заключенному контракту (N0001923C0003) на сумму $11 762 911 991", — отмечается на сайте.

В Пентагоне уточнили, что 46 самолетов продадут третьим странам. Кроме того, контракт предполагает инструментальную поддержку для предприятий окончательной сборки и проверки в Японии и Италии.