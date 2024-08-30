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Пентагон задействуют для защиты кандидатов в президенты США

Пентагон задействуют для защиты кандидатов в президенты США Министр обороны США Ллойд Остин одобрил запрос на предоставление Секретной службе дополнительных возможностей военной поддержки в рамках охраны кандидатов в президенты и вице-президенты на предстоящих выборах.
Другие страны
30 августа 2024 г. 05:05
Пентагон задействуют для защиты кандидатов в президенты США

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил запрос на предоставление Секретной службе дополнительных возможностей военной поддержки в рамках охраны кандидатов в президенты и вице-президенты на предстоящих выборах.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом по отдельности сообщили упомянутые ведомства.

Заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх не представила на брифинге подробностей о типе поддержки, которая будет оказана, но сообщила, что Остин поручил Северному командованию США спланировать и оказать поддержку Секретной службе в различных местах на всей территории страны для обеспечения безопасности участников предвыборной гонки.

Сингх уточнила, что такая поддержка будет продолжаться до выборов 5 ноября, а затем и до инаугурации избранных президента и вице-президента в январе 2025 года.

Позднее представитель Секретной службы заявил, что ведомство усилило свои охранные операции после митинга кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в Пенсильвании 13 июля, в ходе которого на бывшего президента было совершено покушение.

"В рамках этих усилий Министерство обороны оказывает Секретной службе США дополнительную помощь, включая логистику, транспорт и связь, в течение всего предвыборного сезона 2024 года", — сообщил представитель Службы.

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