Пентагон задействует военных на случай эвакуации посольства США в Судане

Министерство обороны США задействует дополнительных военнослужащих для содействия при проведении возможной эвакуации сотрудников американского посольства в Судане.

Министерство обороны США задействует дополнительных военнослужащих для содействия при проведении возможной эвакуации сотрудников американского посольства в Судане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила пресс-служба Пентагона.

"Министерство обороны посредством Африканского командования ВС США отслеживает ситуацию в Судане и осуществляет разумное планирование на случай различных непредвиденных обстоятельств. Мы развертываем дополнительные силы и средства в регионе для обеспечения безопасности и возможного содействия отъезду персонала посольства США из Судана, если того потребуют обстоятельства", — говорится в сообщении.

Пентагон указал, что не будет "спекулировать на тему возможных будущих операций", руководствуясь своей политикой и соображениями безопасности.