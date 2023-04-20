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Пентагон задействует военных на случай эвакуации посольства США в Судане

Пентагон задействует военных на случай эвакуации посольства США в Судане Министерство обороны США задействует дополнительных военнослужащих для содействия при проведении возможной эвакуации сотрудников американского посольства в Судане.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 21:00
Пентагон задействует военных на случай эвакуации посольства США в Судане

Министерство обороны США задействует дополнительных военнослужащих для содействия при проведении возможной эвакуации сотрудников американского посольства в Судане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила пресс-служба Пентагона.

"Министерство обороны посредством Африканского командования ВС США отслеживает ситуацию в Судане и осуществляет разумное планирование на случай различных непредвиденных обстоятельств. Мы развертываем дополнительные силы и средства в регионе для обеспечения безопасности и возможного содействия отъезду персонала посольства США из Судана, если того потребуют обстоятельства", — говорится в сообщении.

Пентагон указал, что не будет "спекулировать на тему возможных будущих операций", руководствуясь своей политикой и соображениями безопасности.

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