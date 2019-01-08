Пентагон: Вывод войск США из Сирии не будет носить произвольный характер

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Вывод американских войск из Сирии имеет утвержденные стандарты и не будет носить произвольный характер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Пентагона.

Штаб операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, "имеет утвержденные рамки для вывода войск из Сирии и в данный момент осуществляет этот вывод", отметили в минобороны США. "Эти рамки основаны на имеющихся реалиях и не приведут к тому, что вывод войск будет носить произвольный характер", - говорится в документе.

19 декабря американский лидер Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились.