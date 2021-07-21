Пентагон: Вывод войск США из Афганистана завершен на 95%

Вывод войск США из Афганистана практически полностью завершен, а военные базы за пределами Кабула переданы партнерам.

Вывод войск США из Афганистана практически полностью завершен, а военные базы за пределами Кабула переданы партнерам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге для журналистов председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, "менее чем за три месяца" американские войска смогли "почти на 95 процентов завершить вывод". "Кроме того, все военные базы за пределами Кабула были полностью переданы Министерству обороны Афганистана и силам безопасности Афганистана", - сказал он.