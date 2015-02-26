Пентагон выразил обеспокоенность возможной дестабилизацией ситуации в странах Балтии

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Пентагоне озабочены возможностью дестабилизации ситуации в странах, не являющихся членами НАТО, например, в Черногории, а также нестабильностью в странах Балтии.

"Мы выражаем озабоченность относительно возможности дестабилизирующих действий России в отношении стран - не членов НАТО, например, Черногории, и некоторых других небольших государств", - сказала в среду на слушаниях в американском конгрессе заместитель министра обороны США Кристин Уормут.

"Мы также опасаемся, что Россия может создать нестабильность и в странах НАТО, особенно в странах Балтии, где проживает большое количество этнических русских", - добавила она.

При этом Уормут отметила, что у нее нет информации о "значительных активных шагах" со стороны России в этом направлении, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.