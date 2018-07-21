Пентагон выделил Украине $200 млн

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Минобороны США заявило о выделении властям Украины $200 млн на оборону.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.
"Данные средства выделены для того, чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил", — говорится в сообщении.
Как отмечается, средства пойдут на укрепление командной структуры, системы предупреждения и военно-медицинские цели Украины.
При этом в списке Пентагона нет летальных вооружений.
News DepartmentАвтор новости
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