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    Пентагон выделил Украине $200 млн

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Минобороны США заявило о выделении властям Украины $200 млн на оборону.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

    "Данные средства выделены для того, чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, средства пойдут на укрепление командной структуры, системы предупреждения и военно-медицинские цели Украины.

    При этом в списке Пентагона нет летальных вооружений.

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