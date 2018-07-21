Пентагон выделил Украине $200 млн

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Минобороны США заявило о выделении властям Украины $200 млн на оборону.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

"Данные средства выделены для того, чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Как отмечается, средства пойдут на укрепление командной структуры, системы предупреждения и военно-медицинские цели Украины.

При этом в списке Пентагона нет летальных вооружений.