Пентагон выделил почти $1,2 млрд на производство ракет AMRAAM

Министерство обороны США заключило с американской компанией Raytheon контракт почти на $1,2 млрд на производство авиационных ракет средней дальности типа AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) в том числе для Украины.

Министерство обороны США заключило с американской компанией Raytheon контракт почти на $1,2 млрд на производство авиационных ракет средней дальности типа AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) в том числе для Украины.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

Из документа следует, что контракт на общую сумму $1 195 985 081 предполагает производство ракет AMRAAM и сопутствующего оборудования для их последующей передачи Бахрейну, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Канаде, Норвегии, Украине, Финляндии, Швейцарии и Японии.

Работы по контракту должны быть завершены к 31 декабря 2028 года.