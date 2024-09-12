Пентагон выделил почти $1,2 млрд на производство ракет AMRAAM

Министерство обороны США заключило с американской компанией Raytheon контракт почти на $1,2 млрд на производство авиационных ракет средней дальности типа AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) в том числе для Украины.
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Из документа следует, что контракт на общую сумму $1 195 985 081 предполагает производство ракет AMRAAM и сопутствующего оборудования для их последующей передачи Бахрейну, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Канаде, Норвегии, Украине, Финляндии, Швейцарии и Японии.
Работы по контракту должны быть завершены к 31 декабря 2028 года.