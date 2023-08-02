Пентагон выделил оборонным компаниям США $9,7 млрд для пополнения запасов

Пентагон перечислил американским оборонным компаниям $9,7 млрд на пополнение запасов вооружений. Всего на развитие оборонной промышленности Конгресс США намерен направить $26 млрд. В Пентагоне подчеркнули, что финансовая отчетность была скорректирована, ч

Пентагон перечислил американским оборонным компаниям $9,7 млрд на пополнение запасов вооружений. Всего на развитие оборонной промышленности Конгресс США намерен направить $26 млрд. В Пентагоне подчеркнули, что финансовая отчетность была скорректирована, чтобы "отразить текущие обязательства".

Об этом сообщает Report со ссылкой Bloomberg.

По информации агентства, военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation Пентагон уже перечислил $2,3 млрд из планируемых $6 млрд. Средства пойдут, в частности, на производство управляемых ракет для системы GLMRS.

Совместное предприятие Lockheed Martin и аэрокосмического конгломерата RTX Corporation получило $1,4 млрд из планируемых $1,9 млрд на пополнение запасов ракетных комплексов Javelin. RTX также получила дополнительное финансирование производства усовершенствованных ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и замены ракет для переносных ЗРК Stinger.

Bloomberg пишет, что Конгресс также одобрил выделение $18,6 млрд на обеспечение долгосрочных оборонных потребностей Украины. В настоящее время Пентагон уже выделил американским компаниям $7 млрд на обеспечение военных нужд Украины, в частности на поставку Киеву ЗРК и боеприпасов.