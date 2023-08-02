О нас

Пентагон выделил оборонным компаниям США $9,7 млрд для пополнения запасов

Пентагон выделил оборонным компаниям США $9,7 млрд для пополнения запасов Пентагон перечислил американским оборонным компаниям $9,7 млрд на пополнение запасов вооружений. Всего на развитие оборонной промышленности Конгресс США намерен направить $26 млрд. В Пентагоне подчеркнули, что финансовая отчетность была скорректирована, ч
Другие страны
2 августа 2023 г. 18:51
Пентагон выделил оборонным компаниям США $9,7 млрд для пополнения запасов

Пентагон перечислил американским оборонным компаниям $9,7 млрд на пополнение запасов вооружений. Всего на развитие оборонной промышленности Конгресс США намерен направить $26 млрд. В Пентагоне подчеркнули, что финансовая отчетность была скорректирована, чтобы "отразить текущие обязательства".

Об этом сообщает Report со ссылкой Bloomberg.

По информации агентства, военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation Пентагон уже перечислил $2,3 млрд из планируемых $6 млрд. Средства пойдут, в частности, на производство управляемых ракет для системы GLMRS.

Совместное предприятие Lockheed Martin и аэрокосмического конгломерата RTX Corporation получило $1,4 млрд из планируемых $1,9 млрд на пополнение запасов ракетных комплексов Javelin. RTX также получила дополнительное финансирование производства усовершенствованных ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и замены ракет для переносных ЗРК Stinger.

Bloomberg пишет, что Конгресс также одобрил выделение $18,6 млрд на обеспечение долгосрочных оборонных потребностей Украины. В настоящее время Пентагон уже выделил американским компаниям $7 млрд на обеспечение военных нужд Украины, в частности на поставку Киеву ЗРК и боеприпасов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pentaqon ABŞ müdafiə şirkətlərinin ehtiyatlarını artırması üçün 9,7 milyard dollar ayırıb

Самое важное

Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
2 августа 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
1 августа 2023 г. 22:44
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
1 августа 2023 г. 18:10
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
Стали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде
ФотоСтали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде
31 июля 2023 г. 20:59
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
31 июля 2023 г. 14:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi