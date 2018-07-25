Пентагон выделил $300 миллионов на производство ракетных комплексов Javelin

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Пентагон выделил чуть более 300 миллионов долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе для Украины, говорится в списке контрактов, заключенных ведомством.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, консорциум компаний Raytheon и Lockheed Martin получил почти 308 миллионов долларов на производство этих систем вооружения для Австралии, Литвы, Тайваня, Турции, Украины и Эстонии.
Работы будут производиться в штате Аризона и должны быть завершены до конца августа 2021 года.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.
News DepartmentАвтор новости
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