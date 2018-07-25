Пентагон выделил $300 миллионов на производство ракетных комплексов Javelin

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Пентагон выделил чуть более 300 миллионов долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе для Украины, говорится в списке контрактов, заключенных ведомством.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, консорциум компаний Raytheon и Lockheed Martin получил почти 308 миллионов долларов на производство этих систем вооружения для Австралии, Литвы, Тайваня, Турции, Украины и Эстонии.

Работы будут производиться в штате Аризона и должны быть завершены до конца августа 2021 года.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.