Пентагон выделил $130 млн на производство крылатых и противокорабельных ракет

Белый дом выделил почти 130 млн долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM.

Белый дом выделил почти 130 млн долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM.

Как передает Report, об этом "ПРАЙМ" сообщает со ссылкой на сегодняшнее заявление Пентагона.

Подрядчиком выступает корпорация Lockheed Martin. Работы в рамках данного контракта планируется проводить в городе Орландо, штат Флорида, предполагаемый срок их завершения - 15 декабря 2027 года.

Информация о расширении производства крылатых и противокорабельных ракет поступила в связи с появившимися накануне сообщениями о том, что США могут начать вооружать Украину ракетами JASSM.