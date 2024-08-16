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Пентагон выделил $130 млн на производство крылатых и противокорабельных ракет

Пентагон выделил $130 млн на производство крылатых и противокорабельных ракет Белый дом выделил почти 130 млн  долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM.
Другие страны
16 августа 2024 г. 19:29
Пентагон выделил $130 млн на производство крылатых и противокорабельных ракет

Белый дом выделил почти 130 млн долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM.

Как передает Report, об этом "ПРАЙМ" сообщает со ссылкой на сегодняшнее заявление Пентагона.

Подрядчиком выступает корпорация Lockheed Martin. Работы в рамках данного контракта планируется проводить в городе Орландо, штат Флорида, предполагаемый срок их завершения - 15 декабря 2027 года.

Информация о расширении производства крылатых и противокорабельных ракет поступила в связи с появившимися накануне сообщениями о том, что США могут начать вооружать Украину ракетами JASSM.

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