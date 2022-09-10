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Пентагон выделил 1,2 млрд долларов на производство оружия

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов на производство оружия Министерство обороны США заключило контракты с целым рядом производителей вооружений на 1,2 млрд долларов, чтобы восполнить запасы оружия и снаряжения, изъятого у американских воинских частей для отправки в Украину. Финансирование пойдет на производство J
Другие страны
10 сентября 2022 г. 09:05
Пентагон выделил 1,2 млрд долларов на производство оружия

Министерство обороны США заключило контракты с целым рядом производителей вооружений на 1,2 млрд долларов, чтобы восполнить запасы оружия и снаряжения, изъятого у американских воинских частей для отправки в Украину. Финансирование пойдет на производство Javelin, Stinger и HIMARS.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Пентагон.

В нем отмечается, что часть предоставленной помощи была приобретена по контрактам у производителей, однако значительная часть оружия стоимостью около 12,5 млрд долларов была предоставлена в рамках президентских полномочий. В частности, противотанковые системы Javelin, ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS, беспилотные летательные аппараты Switchblade "были изъяты непосредственно из существующего военного инвентаря США".

"Поскольку мы работаем с промышленностью над ускорением производства для пополнения запасов, так и прямых закупок в рамках инициативы содействия безопасности Украины, мы используем ряд инструментов, чтобы ускорить финансирование и заключение контрактов", - цитирует пресс-служба Пентагона замминистра обороны по закупкам и обеспечению Билла Лапланта.

Чиновник отметил, что в настоящее время Пентагон работает над заключением контрактов еще на 1,2 млрд долларов на оборудование, обещанное Украине, в том числе на 155-мм артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Switchblade, радиолокационные системы и тактические транспортные средства.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Müdafiə Nazirliyi silah istehsalına 1,2 milyard dollar ayırıb

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