Пентагон: ВВС США продолжают полеты над Черным морем

Военно-воздушные силы США продолжают проводить операции, летая в международном воздушном пространстве над Черным морем.
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"Мы продолжаем проводить операции над Черным морем, летая в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом везде, где оно позволяет нам это делать", — отметил Райдер.
По его словам, американская сторона не раскроет подробности полетов, исходя из соображений безопасности.
Напомним, что 14 марта американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит в небе над Черным морем истребителем СУ-27 ВКС России.