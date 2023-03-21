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Пентагон: ВВС США продолжают полеты над Черным морем

Пентагон: ВВС США продолжают полеты над Черным морем Военно-воздушные силы США продолжают проводить операции, летая в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Другие страны
21 марта 2023 г. 23:16
Пентагон: ВВС США продолжают полеты над Черным морем

Военно-воздушные силы США продолжают проводить операции, летая в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

"Мы продолжаем проводить операции над Черным морем, летая в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом везде, где оно позволяет нам это делать", — отметил Райдер.

По его словам, американская сторона не раскроет подробности полетов, исходя из соображений безопасности.

Напомним, что 14 марта американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит в небе над Черным морем истребителем СУ-27 ВКС России.

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