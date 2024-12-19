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Пентагон: ВВС и Космические силы США будут фокусироваться на КНР

Пентагон: ВВС и Космические силы США будут фокусироваться на КНР Космические силы и ВВС США намерены концентрировать в перспективе внимание в первую очередь на Китае, а затем на России.
Другие страны
19 декабря 2024 г. 22:09
Пентагон: ВВС и Космические силы США будут фокусироваться на КНР

Космические силы и ВВС США намерены концентрировать в перспективе внимание в первую очередь на Китае, а затем на России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Он отметил, что, начав работу на своем нынешнем посту в 2021 году, поинтересовался прежде всего у руководства, на какие потенциальные военные конфликты следует ориентировать ВВС и Космические силы. "Ответ был: агрессия Китая, за которой следует, видимо, агрессия России. Мы больше беспокоимся о первой, чем о втором. Украина изменила наши точки зрения", - утверждал министр ВВС.

Занимающее данный пост гражданское лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется шефу Пентагона. Этот чиновник курирует вопросы развития двух вверенных ему видов ВС США - ВВС и Космических сил.

"Если мы не будем действовать, финансировать в больших объемах Космические силы и ВВС, то обретение Китаем превосходства станет лишь вопросом времени", - сказал Кендалл. Министр принял участие в семинаре, организованном Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла. По его оценке, "Китай является агрессивным, вдумчивым, инновационно действующим и обладающим нужными ресурсами конкурентом". "И он не остановится", - убежден представитель Пентагона. На вопрос о том, что ему хотелось бы передать сменщику, Кендалл ответил: "Китай, Китай, Китай".

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